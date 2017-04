Instituto de Bragança adota o Enem para receber brasileiros

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) oficializou o uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para acesso de estudantes brasileiros aos cursos de graduação oferecidos pela instituição. Ao assinar um convênio interinstitucional com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na manhã desta quinta-feira, 6, o IPB passa a ser a 20ª instituição de ensino superior portuguesa a utilizar o Enem como forma de seleção.

A instituição pública oferece 42 cursos de graduação e 33 cursos de mestrado, sendo alguns lecionados nas línguas portuguesa e inglesa. Com longo histórico de internacionalização, o IPB conta com cerca de 200 brasileiros matriculados, que assim como outros estrangeiros de países lusófonos, têm um incentivo para estudar no instituto.

Segundo o presidente do IPB, José Sobrinho Teixeira, as mensalidades custam 1.090 euros anuais, valor dividido em dez prestações. “Hoje, um estudante brasileiro gastaria cerca de 350 euros mensais para viver em Bragança, incluindo mensalidade, moradia e alimentação”, adiantou.

A diretora de gestão e planejamento do Inep, Eunice Santos, representou a presidente do Inep na assinatura do convênio, que também contou com a presença do professor Luís Pais, diretor de uma das escolas superiores do IPB. O instituto tem cinco escolas, quatro em Bragança e uma em Mirandela, na divisa com a Espanha, e foi recentemente avaliado pela Associação das Universidades Europeias como uma das três melhores politécnicas de Portugal. O Inep prepara uma visita técnica ao país, ainda em 2017.

São as seguintes as instituições de ensino superior portuguesas que aceitam os resultados do Enem por meio de convênio com o Inep:

1. Universidade de Coimbra (26/5/2014);

2. Universidade de Algarve (18/9/2014);

3. Instituto Politécnico de Leiria (24/4/2015);

4. Instituto Politécnico de Beja (10/7/2015);

5. Instituto Politécnico do Porto (26/8/2015);

6. Instituto Politécnico de Portalegre (8/10/2015);

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (9/11/2015);

8. Instituto Politécnico de Coimbra (24/11/2015);

9. Universidade de Aveiro (25/11/2015);

10. Instituto Politécnico de Guarda (26/11/2015);

11. Universidade de Lisboa (27/11/2015);

12. Universidade do Porto (9/3/2016);

13. Universidade da Madeira (14/3/2016);

14. Instituto Politécnico de Viseu (15/7/2016);

15. Instituto Politécnico de Santarém (15/7/2016);

16. Universidade dos Açores (4/8/2016);

17. Universidade da Beira Interior (20/9/2016);

18. Universidade do Minho (24/10/2016);

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (16/3/2017)

20. Instituto Politécnico de Bragança (6/4/2017)

Fonte: Assessoria de Comunicação Social, com informações do Inep