Instalação de tornozeleiras eletrônicas é suspensa no Piauí

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) realizou, no dia 22 de fevereiro, pregão eletrônico para contratação de empresa de prestação de serviço de monitoramento e rastreamento eletrônico através de tornozeleiras eletrônicas.

O processo licitatório está em fase de análise de documentação das empresas concorrentes. A meta da Sejus é ampliar para 3 mil o número de tornozeleiras disponíveis para uso. Durante o andamento da licitação, a instalação de novas tornozeleiras está suspensa.

De acordo com a Central de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Justiça, a instalação de novas tornozeleiras foi suspensa, já que a oferta prevista no contrato com a atual empresa não conseguiu atender à crescente demanda pelo uso do equipamento.

Segundo a Secretaria de Justiça, o sistema monitora, hoje, 625 pessoas no Estado – em Teresina, Parnaíba e Luís Correia. O monitoramento será ampliado para interior do Estado. Em Picos e Floriano, a implantação da medida já está sendo estudada.

Fonte: Ascom Sejus