Inscrições para OBMEP 2017 terminam nesta sexta (31)

As inscrições para a 13ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) encerram nesta sexta-feira (31/03) já estão abertas. Podem participar estudantes a partir do sexto ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. A novidade este ano é que as escolas particulares também poderão participar da competição. As inscrições podem ser feitas pelas instituições de ensino no endereço eletrônico da olimpíada.

Este ano, a OBMEP será integrada com a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), que conta com apoio do Ministério da Educação. Isso deve aumentar o número de participantes na competição, que é considerada a maior olimpíada estudantil do mundo. Na edição 2016, 17,8 milhões de alunos de 99,6% dos municípios brasileiros e mais de 47 mil escolas participaram da disputa.

Criada em 2005 pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), a Obmep tem contribuído com a descoberta de jovens talentosos no país e com a melhoria do ensino da Matemática no Brasil.

Um aspecto importante da Olimpíada é o reconhecimento dos alunos que não venceram, mas tiveram bom desempenho na competição. Além das 500 medalhas de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze, outras 45 mil menções honrosas foram distribuídas entre os participantes na última edição.

O Estado do Piauí obteve um resultado recorde na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2016. O resultado, divulgado nesta quarta-feira (30/03), mostra que o Estado obteve onze medalhas de ouro, destas, cinco foram conquistadas por alunos da Unidade Escolar Augustinho Brandão, localizada no município de Cocal dos Alves. Além de Cocal dos Alves, estudantes das cidades de Piripiri, Campo Maior e Teresina também foram destaques com medalhas de ouro.

Os competidores do Piauí ganharam também 20 medalhas de prata e 64 de bronze e ainda 567 menções honrosas.

As provas serão divididas em três níveis, levando em consideração o currículo escolar. Serão duas fases de competição, com a primeira etapa sendo realizada em 6 de junho e, a segunda, em 16 de setembro. A premiação será separada para as escolas públicas e privadas.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA – e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área.

Em 2017, as escolas privadas de todo o Brasil estão sendo convidadas a participar da OBMEP.

