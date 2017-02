Inscrições para o Carnaval 2017 encerram nesta quinta-feira

As inscrições para as Escolas de Samba e Blocos de Rua, que desejam participar dos desfiles do Carnaval 2017, em Parnaíba, concorrendo às premiações, serão encerradas às 13 horas desta quinta-feira (09), conforme determina o edital do certame. Outros “blocos alternativos” que desejarem também entrar na folia, sem concorrer aos prêmios, devem se inscrever até um dia antes do carnaval. Os blocos estarão desfilando na segunda e terça feira de carnaval.

De acordo com o secretário da cultura, Teófilo Lima, até agora se inscreveram as 3 escolas tradicionais: Império do Cais, Nova Parnaíba no Samba e Unidos da Parnaíba, mas houve ainda a manifestação de duas outras escolas, cujos representantes procuraram o edital junto à Cultura.

Parcerias

Com o objetivo de promover um carnaval seguro, sem contratempos, a Superintendência Municipal de Cultura vem também mantendo contato com outros parceiros, como a Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Transportes e Superintendência de Comunicação, além de outros órgãos. A Polícia Militar, por exemplo, vai disponibilizar um efetivo de 40 homens por noite na Avenida do Samba (São Sebastião), além de patrulhas em outros pontos da cidade onde também acontecerão manifestações carnavalescas, inclusive na Praia da Pedra do Sal. O 2º BPM vai trabalhar em consonância com secretarias envolvidas diretamente no carnaval.

Também foi solicitado reforço policial ao Comando Geral em Teresina, para fazer policiamento a pé, nos pontos turísticos da cidade.

A secretaria municipal de transportes, trânsito e articulação, juntamente às forças de segurança também está agilizando junto à Coopertranp (Cooperativa de Transporte Alternativo) para que haja reforço no transporte público, de modo a oferecer transporte de ida e volta aos que forem se deslocar para os desfiles, na Avenida do Samba, na São Sebastião.

Premiação

Este ano as escolas e blocos que vão desfilar concorrerão às mesmas premiações do ano passado, com os seguintes valores:

1º lugar – R$ 61.000; 2º lugar – 51.000 e 3º lugar 49.000;

Os blocos receberão: 1º lugar – R$ 6.000; 2º lugar 4.000 e 3º lugar – 2.500;

Rei e Rainha do Carnaval disputam R$ 2.500 reais, cada um; Miss gay R$ 1.500 e fantasias (masculina e feminina) R$ 1.500 cada um.

De acordo com o superintendente de Cultura, Téofilo Lima, incluindo outras despesas, o Carnaval do ano passado custou aos cofres municipais quase 1 milhão de reais, valor que foi reduzido pela metade este ano. A organização do carnaval 2017 conta ainda com o apoio de deputados estaduais, como a deputada Juliana Falcão, que contribui através de emendas parlamentares, além de outras parcerias com a iniciativa privada.

Fonte: PMP