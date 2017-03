Inscrições de seletivo em Luis Correia terminam dia 3 de abril

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para prefeitura de Luis Correia, no litoral do Piauí, onde estão sendo ofertadas 56 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Os interessados devem fazer sua inscrição no site da Crescer Consultoria, executora do certame, até o dia 3 de abril de 2017. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para nível fundamental, R$ 63.33 para nível médio e de R$ 107.50 para nível superior.

Os salários variam de R$ 937 a 6.550 e jornadas de trabalho que vão de 20h a 40h semanais.

A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 9 de abril das 9h às 12h em Luis Correia.

Veja demonstrativo de cargos, valor da inscrição e outros aqui!

Fonte: Meio Norte