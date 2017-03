Inscrições de concurso em Buriti dos Lopes encerram hoje

Encerram nesta segunda-feira (20) as inscrições do processo seletivo para 96 vagas na Prefeitura de Buriti dos Lopes. As vagas são para todos os níveis de conhecimento. Os candidatos aprovados serão contratados sob o regime celetista, conforme a legislação municipal, pelo período de um ano e que pode ser renovado uma única vez por igual período.

As inscrições poderão ser feitas via internet pelo endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br . As taxas custam R$ 70 para os cargos de nível superior; R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 45 para cargos de nível fundamental.

As provas serão realizadas no dia 16 de abril e os resultados devem ser divulgados no dia 10 de maio.

O conteúdo das avaliações incluem as displinas de português, noções de informática, raciocínio lógico, matemática e conhecimentos gerais e específicos para os cargos de nível superior.

Serão selecionados novos professores de português, matemática, ciências naturais, história, geografia, inglês e educação física. Há vagas também para professor de ensino infantil e instrutor de informática, além de motorista, operador de máquinas pesadas, merendeira, vigia e auxiliar de serviços gerais.

Fonte: G1/PI