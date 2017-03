Inscrições da Obmep estão abertas e podem ser feitas até o dia 31

As inscrições podem ser feitas até 31 de março pelo site http://www.obmep.org.br .

De acordo com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que criou a Obmep em 2005, a integração das duas olimpíadas “tem como objetivo estender a todas as escolas do Brasil o acesso a material didático de qualidade para ajudar a despertar o gosto pela matemática entre os estudantes. Esse tipo de iniciativa tem produzido resultados positivos nas escolas”.