Inscrições abertas para campeonatos Feminino e Sub-15

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) lançou nesta sexta-feira (9) duas portarias abrindo prazo de inscrições para os campeonatos Piauiense de Futebol Feminino e Piauiense Sub-15.

As inscrições podem ser realizadas a partir de segunda-feira (12) na secretaria da FFP, que fica na Av. José dos Santos e Silva, nº 1100, no horário das 14h às 19h.

As equipes interessadas em participar das competições têm até o próximo dia 23 de setembro para garantir vaga em um dos torneios. O arbitral do Campeonato Sub-15 será realizado no dia 27 de setembro, às 16h, na sede da FFP. Já o Conselho Arbitral do Campeonato Piauiense Feminino será realizado no dia 28 de setembro, também às 16h, na FFP.

De acordo com o Departamento de Competições, a previsão é de que tanto o Feminino quanto o Sub-15 tenham início na segunda quinzena de outubro.

O campeão do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino estará apto a disputar a Copa do Brasil de Futebol Feminino em 2017.

