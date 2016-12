Iniciado novo cronograma do Programa Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura de Parnaíba iniciou nesta semana, a execução do cronograma de vistorias e assinaturas de contratos das 503 unidades habitacionais do conjunto residencial “Dunas de Parnaíba I”, do Programa Minha Casa Minha Vida.

Os contemplados deverão dirigir-se ao residencial dias 21, 22 e 23 de dezembro, para fazer a vistoria dos imóveis. Dias 27 e 28 de dezembro serão os dias para as assinaturas de contratos, a partir das 08h na quadra da Escola Municipal Rolland Jacob, atendendo os seguintes dias e horários:

Assinatura de contratos, quadras 08 a 13: dia 27 de dezembro pela manhã.

Assinatura de contratos, quadra 21: dia 27 de dezembro pela tarde.

Assinatura de contratos, quadra 22 e outras: dia 28 de dezembro pela manhã.

Fonte: AscomPMP