Iniciadas negociações para realização da Fepeme 2017

O ponta pé inicial para a realização da Feira da Micro e Pequena Empresa (Fepeme) aconteceu na tarde de ontem (14) em uma reunião no Porto das Barcas entre o secretário municipal de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econômico, Onofre Martins, o presidente da Associação Comercial de Parnaíba, Luís Pessoa, a gerente da unidade regional do Sebrae de Parnaíba, Isabela Carine e representantes da Superintendência de Turismo.

A discussão girou em torno dos dados para a elaboração do projeto da Fepeme 2017. De acordo com os organizadores, o local que tradicionalmente era realizado no Porto das Barcas poderá ser transferido para o Dunnas Shoppping, pela necessidade de um espaço maior.

A diretoria do shopping será consultada nos próximos dias acerca da viabilidade da parceria. A Fepeme 2017 acontecerá entre 6 a 9 de julho e, juntamente com a feira, ocorrerá o Festival de Negócios com a participação de empreendedores de vários municípios.

A Feira de Negócios visa apoiar os pequenos empreendimentos locais a fim de impulsionar a economia e fazer a região crescer.

Fonte: PMP