Índices de violência registram queda no primeiro bimestre

Todos os índices de criminalidade caíram no Piauí nos primeiros dois meses de 2017. O levantamento do Núcleo Central de Estatísticas de Análise Criminal apontou que nos meses de janeiro e fevereiro houve redução nos registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI’s), roubos e roubos de veículos no estado.

O maior destaque refere-se ao número de CVLI’s em Teresina que registrou queda de 30,56% no primeiro bimestre desse ano. Ao todo, foram contabilizados 50 casos nesse ano contra 72 no mesmo período de 2016. Considerando todo o Piauí, a queda nesses crimes foi de 19,05%. Os CVLI’s incluem homicídios dolosos, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídios e estupro seguido de morte.

“Para nós um feito importante, porque além de reduzirmos as mortes violentas sabemos que não há subnotificação desses números. Temos o total controle dessas estatísticas e a partir delas é que traçamos nossas estratégias”, explica o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu.

Também foi significativa a redução de roubo de veículos na capital piauiense. A Polinter registrou nos primeiros dois meses desse ano 321 ocorrências. No mesmo período do ano passado foram 444, o que representou um decréscimo de 29,76%.

Em relação aos roubos em geral, a queda nos índices foi de 6,85%. No primeiro bimestre de 2017 foram 3058 casos contra 3.283 no ano anterior.

“Realizamos reuniões semanais para avaliarmos esses números. Estamos apostando na integração das Polícias para reduzir a violência em nosso Estado. Os números refletem o êxito desse trabalho. Nossa meta é alcançar maiores quedas”, enfatizou Fábio Abreu.

Fonte: CCOM