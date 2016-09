Incêndio florestal assusta moradores do povoado Vazantinha

Na tarde desta sexta-feira, dia 09, um grande incêndio florestal, na localidade Vazantinha, no bairro Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba, gerou uma vasta e densa nuvem de fumaça que tomou de conta de todo o local. O Corpo de Bombeiros de Parnaíba foi acionado.

Por conta do vento forte que passa por Parnaíba nessa época do ano, o fogo tomou grandes proporções rapidamente, e atingiu uma grande área de vegetação típica da região, conhecida por Junco.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros comandada pelo cabo Wilmaykom Fontenele, teve dificuldade de chegar aos focos incêndios, devido as rotas de acesso, que impossibilitaram a passagem da viatura de combate a incêndio. Por esse motivo, em alguns pontos os bombeiros tiveram que apagar o fogo utilizando batedores, equipamento manual que extingue o fogo por meio do abafamento. Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio no final da tarde.

A guarnição do Corpo de Bombeiros era formadas ainda pelos Cabos Diego Freire e Luciana Lis, e pelos soldados Thiago Arcanjo e Bruno Lopes.

Fonte: Pro Parnaíba