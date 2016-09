Inácio Neto conquista três medalhas de ouro em competição

O campeonato foi realizado na cidade de Dallas, no Texas.

O atleta piauiense Inácio Neto continua se destacando ao conquistar diversos títulos no cenário mundial do jiu-jitsu. No último final de semana o lutador ganhou três medalhas de ouro no ‘Dallas Open’, campeonato realizado na cidade de Dallas, no Texas. Inácio obteve a vitória na categoria de kimono e sem kimono peso e absoluto (categoria aberta para todos os pesos).

O atleta participou da competição para disputar e também sendo coach, dando assistência para os alunos da Gracie Barra Westchase, escola no qual ele trabalha. “Atualmente moro em Houston há dois anos e meio. O resultado da competição foi excelente e consegui me sair muito bem nas lutas. Os alunos da escola também se saíram muito bem onde a minha equipe obteve um resultado bem positivo”, declarou ele.

Dando continuidade nas suas competições dia 2 de outubro Inácio participará de kimono em Los Angeles e em seguida até novembro focará na categoria sem kimono para se preparar para o Campeonato Mundial Nogi, em São Francisco, na Califórnia.

Inácio divide o tempo de atleta e professor. “Esse ano eu tenho competido bastante, me considero um atleta profissional mas não tenho uma vida só de atleta. Por semana eu chego a ensinar em quase 30 aulas, entre elas aulas para adultos e crianças, em grupo ou particulares. Minha rotina é bem intensa trabalho e treino de segunda a sábado às vezes até domingo, fazendo preparação física, treinos de jiu-jítsu e sendo professor. Sou um cara abençoado porque vivo meu sonho trabalhando com aquilo que eu amo. Há 5 anos deixei minha cidade, família e amigos para poder conquistas meus objetivos. No começo tive algumas dificuldades como a língua, cultura e adaptação mas hoje já estou bem no controle. Vivo bem graças ao jiu-jítsu, que é meu trabalho, aprendi a ter o domínio da língua e tenho minha esposa Monysse aqui comigo, onde as coisas ficam menos difíceis”, relatou.

Para ele, o Piauí tem potencial para o desenvolvimento no que se corresponde ao fator esporte. “Eu acompanho muitos atletas do estado e sei que eles têm potencial, mas também sei do problema da falta de incentivo. O que eu recomendo é que não falte fé e nem coragem para aqueles que queiram viver o sonho. Não desistam”, aconselhou.