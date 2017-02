Império do Cais é a grande campeã do Carnaval de Parnaíba

A Escola de Samba Império do Cais venceu o Carnaval 2017 de Parnaíba ao contar na avenida os 20 Anos de História do escritor parnaibano Assis Brasil. A trajetória do romancista piauiense foi reproduzida pelo médico Darllan Barros, que desfilou no primeiro carro alegórico ao lado da estudante Hanna Brandão, que fez o papel de esposa do escritor. Nova Parnaíba no Samba ficou em segundo lugar e Unidos da Ponte, em terceiro.

A Escola Nova Parnaíba no Samba fez uma homenagem a figura do professor. Justamente quando se aproximava do palco dos jurados, o último carro alegórico quebrou, um dos motivos que pode ter contribuído para perda de pontos da escola. Fechando o desfile, a Escola Unidos da Ponte levou para a avenida uma reflexão sobre a corrupção na política brasileira. O valor da premiação para a primeira colocada é de 61 mil reais. Já a segunda ganhará 51 mil e a terceira, 49 mil reais.

Hoje será o desfile dos blocos alternativos. Já as atrações musicais ficarão por conta das bandas Capilé, Serta Prime e dos cantores Ismael Pegação e Dudu Nogueira.

Veja abaixo fotos do desfile:

Fonte: Blog O Piauí