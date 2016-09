IFPI completa 107 anos com programação em Teresina

Nesta semana, servidores, egressos e atuais alunos participam de diversas ações como exposição de arte, feira de livros, gincana cultural, desfile de moda inclusiva e outras atividades. “A história da nossa instituição começou na capital com a criação da Escola de Aprendizes Artífices. Por isso, vamos reunir, em Teresina, alunos de diversos campi para celebrar nossa trajetória e nossas conquistas”, ressalta o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima.

HISTÓRICO - A história do IFPI começa em 23 de setembro de 1909, com a implantação da Escola de Aprendizes Artífices em Teresina. Ao longo dos anos, a escola passou por alterações conceituais e recebeu novos nomes, como Liceu Industrial do Piauí, Escola Industrial de Teresina, Escola Industrial Federal, Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI) e Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (Cefet-PI).

Em 2008, o Governo Federal criou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, transformando as 38 unidades dos Cefets pelo país em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Com a mudança, o IFPI, além de Teresina e Floriano, chegou às cidades de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, José de Freitas, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença.

O quadro de profissionais da instituição hoje é formado por mais de 2 mil servidores, entre professores e técnicos-administrativos. Esse total atende a mais de 20 mil alunos, com uma oferta de 30 cursos técnicos, nove cursos de tecnologia, cinco licenciaturas e três bacharelados, além de cursos de formação inicial e continuada, cursos a distância, especializações e de Mestrado em Engenharia de Materiais.

Fonte: ASCOM