IFPI anuncia concurso para professores e técnicos

O reitor do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Paulo Henrique Gomes de Lima, anunciou nesta segunda-feira, 29, a realização de um novo concurso para professores e técnicos-administrativos. O edital será publicado até quarta-feira e trará a oferta de mais de 100 vagas para 17 campi.



“Hoje, o IFPI conta com 20 campi e sempre investe na contratação de novos servidores por concurso, que, sem dúvida, é o instrumento democrático de acesso aos cargos públicos”, disse o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima.



Neste concurso, as inscrições custarão de 60 a 100 reais, de acordo com o nível de escolaridade exigido para os cargos. A prova será aplicada em dezembro.



Desde 2013, o Instituto Federal do Piauí contratou, de forma efetiva, mais de 1.000 servidores, entre professores e técnicos-administrativos. O novo concurso trará oportunidades para os campi Angical, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença.

Fonte: ASCOM