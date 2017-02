Idoso tenta matar desafeto com balaço por aposta de jogo

Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR), composta pelo sargento C. Santos e o soldado Herbet, prendeu Elenildo da Silva, 30 anos, e Carlos de Sousa Veras, 66 anos, por volta das 21hs de domingo (06/02), sob acusação de tentativa de homicídio contra Francisco das Chagas Alves de Sousa, 55 anos, no município de Cajueiro da Praia.

Segundo informações da Polícia Militar, Francisco das Chagas e Carlos Veras estavam jogando baralho apostado e acabaram tendo uma desavença quanto ao valor do jogo. Com o agravo das discussões, o senhor Carlos se retirou e foi em busca de um revólver. Armado, Carlos seguiu orientado por seu sobrinho Elenildo Silva até a casa de Francisco das Chagas para que fossem efetuados os disparos.

Elenildo da Silva e Carlos de Sousa Veras

Ao chegar à casa de seu desafeto, Carlos Veras efetuou um tiro contra a residência de Francisco e saiu com seu sobrinho para beber em um bar. Os policiais militares seguiram investigando e acabaram por encontrar os dois e os prenderam. Com ambos foi apreendido um revólver de calibre 38 com duas munições intactas e uma deflagrada. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes em Parnaíba.

Por Daniel Santos