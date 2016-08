Idoso morre atropelado por moto na Av. São Sabastião

Um idoso identificado como Francisco de Assis e Silva, de 79 anos, morreu por consequência de um grave acidente ocorrido às 9h20 desta quarta-feira (31) na Avenida São Sebastião, em Parnaíba. A vítima acabava de sair de um supermercado próximo a delegacia da Polícia Federal, quando foi colhido por uma motocicleta.

No local há uma faixa de pedestres, mas as marcas do acidente indicam que o idoso foi atropelado fora da passagem, sendo arremessado por alguns metros. Um mototaxista identificado como Tiago Vieira Conceição conduzia o veículo com placa NWT-3438 de Araioses no Maranhão. Ainda no local, ele disse não lembrar-se do momento da colisão.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram os primeiros socorros a ambas as vítimas. Assis foi atendido ainda no meio-fio da pista, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no caminho do Hospital Dirceu Arcoverde. A morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal.

Segundo informações de testemunhas, a vítima havia parado seu veículo na faixa do outro lado do supermercado, tendo atravessado para fazer compras. No asfalto, era possível perceber sacolas espalhadas onde o acidente aconteceu. O condutor da motocicleta foi levado ao hospital apresentando escoriações e sangramentos.