Idoso é preso ao tentar vender revólver na feira da Caramuru

Um idoso foi preso pelo Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar por volta das 16h30 desta segunda-feira (05/09) ao ser flagrado vendendo uma arma de fogo na feira da Caramuru, no Bairro Pindorama, em Parnaíba.

Os policiais militares obtiveram a informação de que um idoso estava vendendo uma arma de calibre 38. Quando os policiais chegaram ao local flagraram e prenderam João Domingos Alves, 65 anos. Ele disse que estava vendendo a arma por pouco mais de R$ 2 mil.

Os policiais militares foram até a casa de João Alves na Rua Guaporé, Bairro Piauí, onde encontraram mais duas armas de calibre 38, onze munições de calibre 38, quatro munições de calibre 32, quatro munições de calibre 22 e quatro munições 09 mm.

Dos três, um revólver tem o tambor com seis câmaras e os outros dois com cinco câmaras. João disse que somente uma das armas lhe pertencia e as outras as tinha recebido como empenho. O acusado foi levado para a Central de Flagrantes por não possuir porte de arma de fogo, além de munições de uso restrito.

Por Daniel Santos