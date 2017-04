Idosa tem arma apontada no rosto durante assalto, em Parnaíba

Uma idosa foi ameaçada de morte com arma de fogo apontada para o rosto durante um assalto na porta de sua casa por volta das 14hs de sábado (29/03) na Rua Alonso Fontenele Lima, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Parnaíba. O caso foi registrado por câmeras de vigilância de uma casa vizinha.

A vítima Maria do Socorro Araújo, 67 anos de idade, estava conversando com a sua vizinha de 77 anos, quando as mulheres resolveram adentrar suas residências. Naquele momento, Socorro já estava só e pegou sua cadeira para adentrar, oportunidade em que um jovem ciclista passou na rua e fez o retorno. Ele já tinha passado no local observando a cenário. O jovem, ainda não identificado, colocou a arma no rosto da vítima e anunciou o assalto.

Segundo um filho da vítima, o assaltante ameaçou disparar e chamou a senhora Socorro Araújo de vagabunda e entre outros insultos foram proferidos. A mulher entregou seu celular Samsung Gran Prime e o ladrão fugiu. As imagens foram entregues a um policial militar para as investigações; mas o homem não foi reconhecido. Diante disso, as imagens estão sendo tornadas públicas nesta quarta-feira (05/04) para alertar as pessoas. No que concerne à arma utilizada, uma pistola, há suspeita de que seja um simulacro de arma de fogo.

Por Daniel Santos