Inscrições para ‘Idiomas sem Fronteiras’ começam dia 5

Serão abertas em 5 de setembro próximo as inscrições, gratuitas, para o teste do Toefl–ITP [test of english as a foreign language – integral transformative practice]. O prazo vai até 7 de dezembro.

Essa oferta é direcionada, preferencialmente, a quem não realizou o Toefl–ITP em edições anteriores. Podem participar do exame os estudantes de universidades federais e estaduais, de institutos federais de educação, ciência e tecnologia, bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e servidores de instituições de educação superior federais e estaduais e de faculdades de tecnologia credenciadas junto ao MEC.

As provas presenciais serão realizadas entre o período de 12 de setembro a 11 de dezembro. O local, a data e o horário serão definidos pelas instituições de ensino que aplicam o exame. Se necessário, o candidato tem até três dias antes da prova para cancelar sua inscrição.

O resultado será divulgado para cada estudante em 45 dias úteis após o recebimento do teste pela empresa que distribui e corrige o material. O score report – boletim com as notas do aluno – estará disponível trinta dias após a divulgação do resultado em meio eletrônico. Apenas o próprio candidato terá acesso a essas informações.

O Toefl–ITP tem o objetivo de avaliar a compreensão auditiva, a expressão escrita e a leitura do idioma inglês de cada estudante. O resultado é válido por dois anos e é aceito pelo programa Ciência sem Fronteiras (CSF), por programas de intercâmbio e processos seletivos de pós-graduação.

Acessibilidade – O edital do atual processo seletivo assegura, também, a participação de candidatos com deficiência ou mobilidade reduzida. Nesse caso, é necessário que o estudante apresente laudo médico emitido nos últimos 12 meses por um profissional cadastrado em Conselho Regional de Medicina (CRM), atestando a espécie, o nível da deficiência e as condições de atendimento necessárias.

Além de formalizar a inscrição via internet, é preciso que o candidato com deficiência preencha um formulário e envie a solicitação pelo e-mail [email protected]. O envio da solicitação de atendimento especial deve ser feito até quinze dias antes da realização do teste. O estudante receberá orientações, também via e-mail, até três dias antes da aplicação do exame.

As inscrições dos candidatos interessados em realizar o Toefl-ITP devem ser feitas no sistema do programa Inglês sem Fronteiras na internet.

Mais informações estão disponíveis no Edital nº 75/2016 da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação.

