ID Jovem deve beneficiar mais de 400 mil piauienses

O Governo do Estado com o objetivo de efetivar os direitos da juventude lançou nesta segunda feira (24), através da Coordenadoria de Juventude (Cojuv), o programa Identidade Jovem (ID Jovem) que garante aos jovens de baixa renda meia-entrada em eventos artísticos-culturais, transporte, esporte e lazer. O lançamento ocorreu durante o Fórum Estadual de Gestores Municipais da Juventude, no Liceu Piauiense.

A vice-governadora Margarete Coelho representou o Governo do Estado na solenidade que contou com a presença do secretário nacional de Juventude, Assis Filho; do coordenador estadual de Juventude, Vicente Gomes; secretários municipais de Juventude do Piauí; gestores municipais e estaduais; e estudantes da rede pública estadual de ensino.

O programa de iniciativa do governo federal concederá documento garantindo aos jovens de baixa renda meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto nos transportes coletivos interestaduais.

Entusiasmada com a proposta do programa, Margarete acentuou que com essa política pública em que o Piauí possui a sua representação, o jovem vai poder acessar os seus direitos já garantidos.

“A ID Jovem vai possibilitar que ele tenha acesso a vários benefícios que hoje estão assegurados no Estatuto da Juventude; direitos esses que foram conquistados com muita dedicação e esforço. E o documento, permite de uma forma segura e efetiva que os jovens tenham acesso à cultura, esporte e ao lazer. E estamos confiantes de que esse será mais um passo em direção da efetivação dos direitos da juventude”.

De acordo com Assis Filho, a intenção da Secretaria é levar o programa para o Brasil todo. E destaca que no Piauí milhares de jovens estão aptos para receberem o benefício. “O Programa ID Jovem foi lançado em dezembro passado. No Piauí temos mais de 420 mil jovens habilitados para serem beneficiados imediatamente por esse programa. É um programa social do governo federal preparado para beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros. Para participar do programa o jovem deve ter idade entre 15 e 29 anos e renda familiar de até 2 salários mínimos. É um programa voltado para os jovens em situação de vulnerabilidade social concedendo-os benefícios para a sua educação, diversão e aprendizagem”.

Para realizar a solicitação da ID Jovem precisa ter entre 15 e 29 anos, renda familiar de até 2 salários mínimos, estar inscrito no Cadastro Único do governo federal com dados atualizados e Número de Identificação Social (NIS).

Fonte: CCOM