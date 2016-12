IBGE mostra avanço do acesso à internet por celular no Piauí

Banda larga móvel cresceu no estado e superou modalidade fixa. Média de televisões de tela fina superou aparelhos de tubo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (22) que 93% dos domicílios piauienses têm acesso à internet através de telefones celulares e que a banda larga móvel já supera a banda larga fixa. O estudo faz parte do suplemento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), e mostra também o crescimento dos aparelhos de televisão de tela fina no estado.

O estudo apontou que 63,1% dos domicílios não têm a utilização da internet, o que representa 59,7% da população sem internet em casa. O rendimento médio mensal per capita entre os domicílios era de R$ 1.101 e entre aqueles sem internet a renda média é R$ 550. O acesso à internet é maior também nas pessoas com mais tempo de estudo. A pesquisa mostrou que 36,1% dos dos usuários com acesso à internet no Piauí têm de 11 a 14 anos de estudo e 29,1% possuem o ensino médio completo.

De acordo com o IBGE, em 2015 o telefone celular estava presente em 93,8% dos domicílios piauienses, entre os quais 49,1% têm somente o celular. A mesma pesquisa mostrou que mais da metade da população usa somente telefone móvel para acessar a internet, o que representaria aproximadamente 650 mil pessoas. Com relação ao uso de tablets, somente 12,8% dos lares piauienses têm acesso à internet por este meio e 0,3% fazem uso exclusivo.

A pesquisa mostrou ainda que entre pessoas acima de 10 anos, 89,4% da população usa a internet por telefone celular, das quais 43,1% utilizam apenas o aparelho móvel. Os valores superaram muito o acesso à internet por microcomputador, que é 55,2% e apenas 9,4% utilizam de forma exclusiva.

O levantamento apontou que ano passado, o acesso à internet por microcomputador era realizada por 47,7% dos domicílios piauienses, porém apenas 5,4% tem acesso apenas por microcomputador. Quando se considera em conjunto os microcomputadores e os tablets, 50,7% dos domicílios têm utilização da internet por estes meios. Porém existem mais pessoas utilizando a internet por celulares do por microcomputadores e tablets. Ao todo 49,2% dos piauienses têm internet por microcomputador ou tablet, enquanto por outro lado 53,6% acessam a internet por celular ou tablet.

O acesso à internet é praticamente total por banda larga nos lares piauienses. O IBGE mostrou que no ano passado, 99,2% dos domicílios utilizaram somente banda larga. Do total 49,3% das casas tinham banda larga fixa e 28,7% utilização de forma exclusiva. A pesquisa apontou o crescimento de utilização somente da banda larga móvel, sendo 50,2% dos domicílios piauienses utilizando o serviço, enquanto 71% têm a utilização da banda larga móvel em conjunto com a banda larga fixa.

Aparelhos de tubo em queda

Entre a distribuição de televisões o levantamento mostra que ao contrário do cenário nacional ainda há mais aparelhos de tubo que de tela fina no Piauí. São 358 mil domicílios com aparelhos de tela fina, enquanto há 668 lares com televisões de tubo. Entre as televisões de tubo são 565 casas com apenas um aparelho para 104 com dois ou mais, enquanto entre as tv´s de tela fina são 299 com apenas um aparelho e 59 com mais de um aparelho.

Contudo o cenário mostra o aumento da media de aparelhos de televisões finas, já superando o de televisões de tubo no Estado. São 1,3 de média de aparelhos permanentes de televisão fina contra 1,2 de média de aparelhos de tubo nos lares piauienses, resultando em uma média igual a do Nordeste.

Fonte: G1/Piauí