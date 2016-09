IBGE e TRE-PI lançam informativo para eleitores e candidatos

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) reuniu-se, na manhã desta sexta-feira(16), com representantes da unidade estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O encontro teve como objetivo oficializar o lançamento regional do material informativo “O seu Município em Números 2016”.



O folheto é resultado de uma parceria entre o IBGE e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), firmada no dia 1º de setembro deste ano, com o intuito de subsidiar eleitores e candidatos com informações sobre a situação econômica, social e política de cada município brasileiro. “A intenção do material é fomentar o debate eleitoral, conscientizar os eleitores e trazer informações importantes para os candidatos”, disse o chefe da unidade estadual do IBGE no Piauí, Leonardo Passos.



Quanto à distribuição do material informativo, Leonardo Passos afirmou que o arquivo foi encaminhado por email a todos os candidatos às eleições 2016 e que ainda será feita a entrega em prefeituras, câmaras municipais, sedes de comitês eleitorais e veículos de comunicação. “Essa publicação também está disponível no site do IBGE e o nosso compromisso é torná-la cada vez mais acessível aos interessados”.



Durante a reunião, o presidente do TRE-PI, Joaquim Santana, reconheceu a relevância do material e destacou a importância da leitura e conhecimento por parte da população. “É preciso haver um interesse por parte da população no sentido de fazer a leitura desse material”. Joaquim Santana disse ainda que o TRE-PI também desenvolve atividades para a conscientização do voto. “Temos o trabalho da Ação Justiça Eleitoral que ensina as pessoas a votarem com consciência e mostra situações práticas que alertam o eleitor.”



O lançamento do folheto “O seu município em Números 2016″ vai acontecer nesta terça-feira(20), às 08h, na sede do TRE-PI.

Fonte: TRE