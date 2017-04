IBGE abrirá 1.200 vagas no Piauí, com salário até R$ 4 mil

O IBGE contratará 1.210 servidores temporários no Piauí para a realização do Censo Agropecuário 2017. As operações terão início no dia 01 de outubro. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 4 mil. Os Editais dos concursos serão publicados nos dias 10/04 e 24/04/2017. Neste mês de abril, começam as inscrições dos dois processos seletivos simplificados para os temporários que atuarão no Censo Agropecuário 2017.

Veja as vagas para o Piauí no primeiro processo seletivo simplificado:

- Analista censitário: 4 vagas e salário de R$ 4 mil

- Agente censitário administrativo: 16 vagas e salário de R$ 1.500

- Agente censitário regional: 15 vagas e salário de R$ 2.500

- Agente censitário de informática: 6 vagas e salário de R$ 1.700.

Veja as vagas para o Piauí no segundo processo seletivo simplificado:

- Agente censitário municipal: 55 vagas e salário de R$ 1.900

- Agente censitário supervisor: 189 vagas e salário de R$ 1.600

- Recenseador: 929 vagas e salário por produção.

Com corte de 50% no orçamento, o número de vagas ofertadas em todo o país caiu de 82 mil para 26 mil vagas, e a coleta do Censo Agropecuário, prevista para cerca de 90 dias, foi ampliada para cinco meses.

A pesquisa

O Censo Agropecuário 2017 vai subsidiar a implantação do cadastro de estabelecimentos agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias. Isso permitirá a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo, anualmente, captar dados pormenorizados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas.

Fonte: IBGE