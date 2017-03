Hospital Dirceu Arcoverde atende 33 municípios da região

O Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, é porta de entrada de urgência e emergência para uma macro região de saúde que corresponde 33 municípios: (Planície Litorânea e Cocais), Parnaíba ainda é pólo de atração para outros Estados circunvizinhos, tais como Ceará e Maranhão, atendendo aos municípios de: Granja (CE), Camocim (CE), Barraquinha (CE), Chaval (CE), Tutóia (MA), Araioses (MA), São Bernardo (MA), Água Doce (MA), Brejo (MA), Santana (MA), Magalhães de Almeida (MA), Paulino Neves (MA) e Santa Quitéria (MA).

Para tanto o HEDA tem como missão garantir acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região com atendimento ininterrupto que funciona nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana.

Temos uma demanda muito grande e cada dia só aumenta a procura no serviço, onde 70% dos atendimentos deveria ser resolvido na atenção básica, único hospital nesta região que realiza cirurgia de ortopedia pelo SUS, temos 13 profissionais médicos de plantão por dia, e diversas especialidades, fazemos uma media de 22 mil atendimentos no Pronto Socorro, 120 cirurgias ortopédicas, 90 cirurgias geral de urgência, 400 atendimentos na obstetrícia.

Fonte: ASCOM HEDA