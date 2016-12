Homens sãos presos após invadir casa e furtar

Ladrões levantaram a cerca elétrica de uma casa na Rua Lucídio Portela, Bairro Piauí, em Parnaíba, se utilizando de cabos de vassoura e furtaram uma bicicleta e três capacetes. Era por volta das 12h quando a dupla abriu o portão da casa e fugiu com o furto. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.

O cabo Silveira do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí e o soldado Marcos Araújo da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR), mesmo estando de folga, iniciaram as investigações e conseguiram identificar os acusados, sendo Rafael Sousa Santos, 21 anos, conhecido “Rafaelzinho”, e Márcio José da Costa Santos, 31 anos, conhecido Márcio “Tanquinho”.

Rafael Sousa Santos, o Rafaelzinho

Márcio José da Costa Santos, o “Tanquinho”

Os policiais militares encontraram dois capacetes e a bicicleta em uma residência na Rua Oeste, Bairro Piauí, oportunidade em que o receptador fugiu. Segundo a polícia, foi Márcio “Tanquinho”, quem vendeu. O terceiro capacete foi encontrado na casa Francisco das Chagas da Silva, o “Goizinho”, no Bairro Frei Higino. De acordo com a polícia, foi Rafael quem vendeu o capacete.

Os dois acusados foram levados para a Central de Flagrantes por furto qualificado, através de uma guarnição da Força Tática, comandada pelo subtenente Paulo Roberto. Os pertences apreendidos foram restituídos ao dono da casa, o Abelardo Fernandes.

Por Daniel Santos