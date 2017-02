Homens são presos por furto e receptação ao invadir casa de empresário

Câmeras de segurança registraram um furto qualificado por volta das 06hs deste domingo (05/02) na residência de um empresário do ramo de aluguéis, atacado e varejo, no Bairro Reis Velloso, em Parnaíba. O Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM) foi informado do ocorrido por volta das 11hs.

As imagens mostram dois homens em uma moto fazendo o transporte de objetos furtados. De posse das imagens, um dos indivíduos foi identificado, sendo Francisco Wanderson de Sousa Lima, 23 anos, mais conhecido “Balequin”. Os policiais militares, sob comando do sargento Viana Neto, foram até o endereço de Wanderson “Balequin” onde apreenderam uma garrafa de uísque furtada, entre outros objetos.

Francisco Wanderson de Sousa Lima, o “Balequin”

Paulo Guilherme Tavares Paiva, o “Gari”

O acusado informou aos policiais que havia feito o furto junto com o ex-vigilante Paulo Guilherme Tavares Paiva, 29 anos, mais conhecido Paulo “Gari”. Na casa de Paulo Paiva os policiais encontram um simulacro de arma de fogo tipo pistola 100. Segundo o sargento Viana, Paulo Paiva confessou que ajudou “Balequin” no furto. Durante a abordagem os policiais encontraram na casa a moto utilizada para transporte do furto qualificado, sendo uma Honda/CG 125I Fan, modelo 2017, de cor preta, placa PIN 6049 Parnaíba (PI).

O caso foi levado para a Central de Flagrantes, oportunidade em que Francisco Wanderson de Sousa Lima foi autuado por furto qualificado e Paulo Guilherme Tavares Paiva foi penalizado por receptação. Outros objetos não foram recuperados como um aparelho televisor, que Paulo disse ter escondido e ao retornar ao local alegou não estar mais.

Por Daniel Santos