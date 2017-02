Homens são presos pela Força Tática após assaltos

A Força Tática prendeu dois homens acusados de assaltos em Parnaíba, por volta das 19hs30 desta segunda-feira, no Bairro Nova Parnaíba. Os acusados são Gabriel Santos Cardoso, 21 anos, e Francisco das Chagas da Silva, que estavam em uma moto Honda/Pop, de cor vermelha, placa PIO 4982 Parnaíba (PI), realizando assaltos.

Por volta das 13hs os assaltantes fizeram uma vítima no Bairro Piauí e roubaram o celular, oportunidade em que um jovem anotou a placa e repassou para a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM); poucos minutos assaltaram uma jovem no Bairro São Benedito e levaram sua bolsa. A Polícia Militar passou a ficar atenta. No início da noite, a dupla realizou um assalto e levou o aparelho celular de um homem no Bairro Pindorama.

Francisco das Chagas da Silva e Gabriel Santos Cardoso

Quando os assaltantes circulavam pelo Bairro Nova Parnaíba, um policial militar, de folga, avistou a dupla e passou a seguir e comunicou ao COPOM. Uma guarnição da Força Tática, comandada pelo sargento Alexandre Nascimento, interceptou a dupla nas imediações do Colégio Estadual Lima Rebelo.

Quem conduzia a moto era Francisco Silva e o garupa Gabriel Cardoso eram quem ficava com a arma. No momento da abordagem foi encontraram um simulacro de arma de fogo; mas as vítimas informaram que esta não era a arma utilizada nos assaltos. Uma das vítimas chegou a dizer que o revolver era de calibre 32. Gabriel Cardoso já foi preso em agosto do ano passado acusado de ameaça. O caso está na Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos