Homens são flagrados com CNH falsa e maconha

Uma guarnição do Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM), flagrou dois homens com documento falso e maconha, por volta das 09h30 deste domingo (05/02), no cruzamento das ruas Itaúna com Centenário, no Bairro Piauí, em Parnaíba.

Os homens estavam em uma moto JTA/Suzuki EN125 YES, modelo 2008, de cor preta, placa NHX 5484 Parnaíba (PI), conduzida por Paulo César do Livramento Pereira, 28 anos, e o garupa era Anderson de Carvalho Silva, 23 anos. Os policiais comandados pelo sargento Viana Neto revistaram ambos e encontraram uma porção de maconha com Anderson, que disse ser usuário, e uma Carteira nacional de Habilitação (CNH) falsificada artesanalmente com Paulo.

A CNH pertence a Lucas dos Santos e estava com uma foto 3X4 de Paulo César colada em cima da foto verdadeira e a cola ainda estava fresca. Paulo disse que tirou fotos para emissão de seus documentos e que a CNH foi encontrada por ele na Praça da Graça. Ele aproveitou para fazer uso do documento apossado.

Uma guarnição do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), comandada pelo sargento Amarildo Fontenele, removeu a moto por estar com a documentação atrasada. O caso foi levado para a Central de Flagrantes onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse da maconha e pela falsidade ideológica.

Paulo César do Livramento Pereira e Anderson de Carvalho Silva

Por Daniel Santos