Homem sofre fratura exposta após colisão entre motos

Uma colisão entre duas motos deixou três pessoas feridas por volta das 12hs desta quarta-feira (15/01) no cruzamento da Avenida Capitão Claro com a Rua José Narciso, no centro de Parnaíba. Os veículos envolvidos são uma Honda/Biz 125, modelo 2009, de cor cinza, placa NIH 8298 Parnaíba (PI) e uma JTA/Suzuki EN125 YES, modelo 2010, de cor preta, placa NIN 9076 Parnaíba (PI).

O condutor da motocicleta Suzuki seguia pela Avenida Capitão Claro em direção a Avenida Álvaro Mendes quando a moto Biz que seguia na Rua José Narciso cruzou a avenida capitão. Com o impacto da colisão condutora teve escoriações ao cair, bem como outra mulher que estava na Biz e o piloto da outra moto sofreu fratura exposta na perna esquerda. Tanto os Corpos de Bombeiros Militar como o Samu prestaram socorro às vítimas.

Fotos: José Neto

Por Daniel Santos