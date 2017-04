Homem não resiste a ferimentos de bala e morre, em Parnaíba

O cocalense Adriano de Oliveira Ferreira, 31 anos, morreu nas primeiras horas da manha desta segunda-feira (24/04) no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), depois de ter sido alvejado a tiros, por volta das 07hs de sábado (22/04) em frente a sua residência no conjunto Jardim, Bairro Planalto Montserrat, em Parnaíba.

Adriano Ferreira estava do lado de fora de casa, na calçada, quando um homem, vestido de camisa social de cor azul e calça jeans, passou em uma moto Yamaha XTZ Lander de cor preta e disparou contra a vítima que foi atingida no tórax, na perna e no pé vindo a estraçalhar o membro. Entre as munições estavam as de ponta oca, que estilhaçam no interior do corpo do baleado. Em estado grave, Adriano foi levado para o hospital, mas não resistiu.

Por Daniel Santos