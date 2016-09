Homem mata o próprio irmão com facada por causa de drogas

Um desentendimento entre dois irmãos encerrou em esfaqueamento e morte. O homicídio aconteceu por volta das 13h deste sábado (18/09) na Rua das Cajazeiras, Bairro São José, em Parnaíba. Segundo o tenente Edivaldo Páscoa, oficial do Comando de Policiamento da Área (CPA) Antônio Maria Ferreira Gomes, 39 anos, forçou a porta do quarto de seu irmão Roberto Carlos Ferreira Gomes, 40 anos, para entrar.

Os dois acabaram se desentendendo e travam luta corporal, que encerrou no esfaqueamento de Antônio Maria, na região da virilha, e atingiu a artéria femoral. Ele saiu correndo e atravessou a rua em direção a casa da irmã, onde caiu na cozinha e morreu ao derramar seu sangue. Segundo o sargento Marcos Sérgio, as informações são de Antônio Maria estava vendendo os objetos de seu irmão Roberto Carlos para comprar drogas. Com o desgaste da relação houve o desentendimento último.

Após o assassinato, Roberto Carlos fugiu. Os policiais militares apreenderam uma faca, mas acreditam que não seja a que foi utilizada no crime. A familiares ficaram transtornados e emudeceram. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica realizou a perícia e o corpo foi removido.

Por Daniel Santos