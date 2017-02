Homem entra em bar e golpeia rival com uma faca no peito

Um homem foi surpreendido com uma facada no peito esquerdo por volta das 22hs30 de quarta-feira (15/02) em um bar na Rua Tabajara, Bairro São Francisco, em Parnaíba. A vítima Carlos Eduardo de Brito estava no bar quando Vicente de Paulo Alves Fernandes, conhecido “Filho da Nega Bia” chegou repentinamente e cravou a faca no peito de seu rival, em seguida saiu correndo.

Momento da prisão de Vicente Fernandes (Foto: Renan Brito)

Eduardo também saiu ferido do local e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na esquina das ruas Itaúna com Tabajara. Uma guarnição da Força Tática abordou Vicente Fernandes no cruzamento das ruas Anhanguera com José Bonifácio. Ele foi levado para a Central de Flagrantes acusado de lesão corporal.

Por Daniel Santos