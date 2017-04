Homem, em Jaisalmer

Às vezes, antes da sessão de fotos oficial começar é que você tira as melhores fotografias. Esta é um ótimo exemplo. “Este homem estava preparando seu bigode para a foto. Eu o conheci nas ruas de Jaisalmer, no estado de Rajasthan, na Índia “, conta o fotógrafo. Jaisalmer é uma cidade fortificada, a uns 100 km da fronteira com o Paquistão, e de onde é possível partir para um safari de alguns dias no deserto. A cidade também é conhecida por seus haveli, que são mansões e casas tradicionais, bem como por seu forte, que é classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2013.www.rehahnphotographer.com