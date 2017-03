Homem é preso por embriaguez e por furtar cone da PRF, em Parnaíba

Foi abordado o veículo FIAT/PALIO SPOR de placa JEA-6700 conduzido pelo Sr(a). T.P.M. de 31 anos, com companhia do passageiro J.E.R.N. no km 05 da BR-343, em Parnaíba. O senhor T.P.M. apresentou visíveis sinais e sintomas de embriaguez. O condutor recusou-se a realizar o teste de alcoolemia. Foi lavrado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. O homem não acatou a ordem de parada, evadiu-se em alta velocidade, colocando em risco os pedestres, policiais e demais usuários da rodovia.

No interior do veículo foi encontrado um cone da PRF que fora subtraído da rodovia. O J.E. assumiu a autoria do furto do cone de patrimônio da União, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. T.P.M. foi enquadrado com EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CTB (Lei 9.503/1997) – Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Enquanto J.E.R.N. foi enquadrado com FURTO Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Parnaíba/PI.

Fonte: PRF