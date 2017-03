Homem é preso com pistola municiada, em Parnaíba

A Polícia Rodoviária Federal em Parnaíba apreendeu uma pistola 380 com nove munições intactas por volta das 20hs de quinta-feira (30/03) no quilômetro treze da BR-402, após uma abordagem ao condutor de um caminhão M.BENZ/Atron 1319, de cor vermelha, placas OJQ-8712 Barreirinhas (MA), cuja documentação está atrasada, conduzido por um homem de 34 anos de idade.

Após uma vistoria dentro do caminhão, os policiais rodoviários federais encontraram a arma de fogo e as munições na mochila do passageiro Sidnei Hirt, de 37 anos, que foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes; pois ele está com o porte de arma em atraso e só tem permissão de fazer uso no Maranhão. Portanto acabou sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo. Após o pagamento da fiança, o motorista foi posto em liberdade.

Por Daniel Santos