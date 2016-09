Homem é flagrado com cocaína, crack, maconha e arma de fogo

O Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, prendeu Carlos Alberto Reis Freire, 38 anos, mais conhecido “Bebê”, por volta das 12h deste sábado (17/09) no Conjunto Dom Rufino II, Bairro Primavera, em Parnaíba. Freire é acusado de tráfico de drogas.

Segundo os policiais, as denúncias anônimas foram feitas através do aplicativo DEN2BPM, que pode ser baixado pelo Play Store e é um mecanismo de denúncias para uso da população. Os policiais obtiveram a informação da venda de drogas feita por um homem que já tem passagem pela polícia.

No endereço denunciado encontraram Carlos Alberto Reis Freire e após vistorias foi encontrada uma arma artesanal, tipo caruncha, com poder de fogo; um frasco com pólvoras e outro com chumbo; um tablete de 353 gramas de cocaína; 17 gramas de maconha, já embaladas em trouxinhas; 11 gramas de crack, uma balança de precisão; um micro ondas; dois relógios, entre outros objetos.

Questionado sobre o tráfico de drogas, Carlos Alberto disse que não vende drogas e se recusou a informar algo mais. Segundo o subtenente Vilamar Alves, oficial do Comando de Policiamento da Área (CPA), a casa onde funciona a venda de drogas foi comprada pelo acusado por R$ 8 mil, sendo que é do programa minha casa, minha vida e não poderia ser vendida pelo beneficiado. Segundo os policiais já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Por Daniel Santos