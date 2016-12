Homem é baleado e morto por suposto acerto de contas

Marcos Antônio das Mercês Carvalho, 26 anos, conhecido Marcos “Pato”, foi surpreendido a tiros por volta das 13h desta sexta-feira (23/12), no campo da Colônia, próximo ao Posto Avançado do IML de Parnaíba, no Bairro Frei Higino, em Parnaíba. A Polícia Militar isolou a área do crime.

As informações são de que uma dupla em uma moto Honda/Pop o perseguiu e efetuou os disparos. Foram ouvidos oito tiros. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica, chefiada pelo perito Péricles Avelino, realizou a perícia no local. Marcos foi atingido com três tiros, sendo dois abaixo do ombro, mais precisamente na escapula esquerda, e um no pescoço. Outros dois tiros atingiram uma árvore.

A vítima estava em uma moto Honda/NXR150 BROS, modelo 2013, de cor preta, placa OJJ6677 Araioses (MA); mas a moto não estava suja de sangue, levando a crer que não estava a conduzido quando foi alvejado. O corpo foi removido pelo IML. Marcos Carvalho era conhecido pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas.

Por Daniel Santos