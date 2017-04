Homem colide na traseira de caminhão e morre, em Parnaíba

O motociclista Ailton Machado Araújo, 52 anos, morreu vítima de acidente de trânsito por volta das 14hs desta segunda-feira (03/04) na Rua Vera Cruz, Bairro São José, em Parnaíba. Segundo o sargento Silvino Silva, comandante da guarnição do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), o acidente foi resultado da imprudência dos envolvidos que seguia no mesmo sentido.

Segundo os moradores, o acidente aconteceu quando Ailton Araújo adentrou a Rua Vera Cruz rapidamente e colidiu na traseira de um caminhão da Eletrobras quando tentava ultrapassá-lo. Ele conduzia uma moto Honda /Bros 160 de cor preta, que foi prensada na calçada. Ailton fraturas e morreu na hora.

O outro veículo envolvido era um caminhão munck, Ford/Cargo 1319, modelo 2013, de cor branca, placas OUD 5156 Teresina (PI), com cesto acoplado. Nos pés de apoio do caminhão há vestígios de sangue e do corpo da vítima. Segundo o sargento Silvino, a rua é muito estreita, o que exige cautela no caso de ultrapassagens. Ailton residia na Rua Dois de Fevereiro, no Bairro São José.

