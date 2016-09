Homem agride a Polícia Militar ao ter briga interrompida, em Parnaíba

No esforço de encerrar uma briga entre rivais, a Polícia Militar também foi agredida por volta das 16h desta quinta-feira (01/09) no Bairro Piauí, em Parnaíba. Uma guarnição do Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM), comandada pelo Cabo S. Silva, tendo como patrulheiros os soldados Vilela e Naiara, foram intervir na briga que já tinha lesões corporais entre os envolvidos.

No momento da abordagem Francisco das Chagas Rodrigues, 32 anos, mais conhecido “Bola”, reagiu e os policiais precisaram fazer uso da força para algemar. Segundo o Cabo S. Silva, Francisco Rodrigues portava consigo um gargalo de garrafa e um facão, que foram apreendidos. Em seguida, o acusado foi levado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA); mas recusou atendimento quando foi informado que seria necessário raspar parte do cabelo para realizar a sutura.

Após a liberação do médico, “Bola” foi levado para a Central de Flagrantes. Ele disse que é um homem trabalhador. Os agentes de Polícia Civil informaram que ele tem antecedentes criminais e que já passou pela delegacia por violência doméstica; mas acabou sendo liberado após a vítima, sua tia, ter desisto de representar contra o mesmo. Segundo os policiais militares o outro homem, envolvido na agressão, estava mais ferido.

Por Daniel Santos