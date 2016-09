Homem abandona moto ao fugir de barreira policial, em Parnaíba

Diante de uma barreira policial militar, um motociclista abandonou a moto e fugiu para dentro do mato, por volta das 17h de terça-feira (20/09), no Bairro Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba. Guarnições da Polícia Militar, sob comando do subtenente Muniz Leal, realizavam uma operação saturação, quando o homem agiu em atitude suspeita e abandonou uma moto.

O veículo é Honda/NXR160 Bros de cor preta, placa PIV 1132 Parnaíba (PI). Segundo o Muniz, o condutor foi identificado como Rony Silva Carvalho, 30 anos, e tem envolvimento com o tráfico de drogas, juntamente com um primo conhecido como Assis da Ilha. Os policiais apreenderam a moto abandonada.

Por Daniel Santos