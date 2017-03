Logo mais na edição desta quinta-feira, 23.03.2017, do Jornal da Costa Norte, apresentado por Carol Porto, no Canal 4, o deputado estadual José Hamilton (PTB) fala sobre convite do PP (de Ciro Nogueira), crise da cadeia agroindustrial revelada pela operação Carne Fraca e outros temas de interesse da região litorânea.

É no Jornal da Costa Norte, Canal 04, ao Meio Dia.