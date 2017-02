Hemocentro de Parnaíba faz alerta sobre doação de sangue

A doação de sangue é um passo significativo na vida das pessoas que doam e de quem recebe tal gesto de caridade. O hemocentro de Parnaíba atende a região litorânea do Piauí e sempre necessita de mais doares por conta das demanda. Segundo a doadora Sandra Luísa doar sangue é muito importante para salvar vidas. Já Evaldo Carlos diz que não é doador de sangue voluntário; mas somente quando alguém precisa e logo se dispõe a doar.

Por conta da proximidade do Carnaval, o Hemocentro de Parnaíba precisa de doações a mais para a prevenção quanto às demandas futuras. A coordenadora do Hemocentro em Parnaíba, Flávia Oliveira, solicitou à população que se motivasse a doar devido ao número de acidentes que poderão ocorrer no período de festas de Carnaval. Segundo Flávia, muitas doações acabam sendo fomentadas pelas redes sócias por conta do pedido de ajuda e a sensibilidade causada nas pessoas.

Flávia Oliveira, coordenadora do Hemocentro de Parnaíba

Fotos: Pablo Portugal e Daniel Santos

Por Daniel Santos