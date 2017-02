Gusttavo Lima fala sobre nome do filho: ‘Bíblico’

Gusttavo Lima não poderia estar mais feliz. O cantor e a mulher, a modelo Andressa Suita, estão esperando seu primeiro filho. Ela está no quarto mês de gestação. “Já me sinto pai. É o caminho natural da vida: casar, ter filhos… Estou mais caseiro. A paternidade traz mais maturidade. Só temos que ter cuidado para não ter muitos filhos”, disse o sertanejo, rindo, nos bastidores da gravação do primeiro DVD solo de Solange Almeida na noite desta quarta-feira, 8, no Citibank Hall, em São Paulo.

Perguntado se já escolheu o nome do herdeiro, Gusttavo contou que ainda não, mas afirmou que tem algumas opções. “Queremos um nome bíblico, mas ainda não decidimos. Pensamos em Samuel, que seria o meu nome. Essa é até a sugestão de muitos fãs nas redes sociais. Mas não deve ser esse, não”, disse Gusttavo ao Ego.

Fonte: Ego