Guia do Piauí e cajuína são os mais pedidos em feira

O Piauí participou da quinta edição da World Travel Market, que terminou nesta quinta (06), em São Paulo. Em um estande montado, o Governo do Estado do Piauí foi representado através das suas belezas naturais retratadas no Guia turístico Piauí Destinos e alguns produtos típicos da região, como a cajuína, castanha do caju, cachaça mangueira, doce de caju, entre outros.

O secretário de turismo do Piauí, Flávio Nogueira Júnior, que participou ativamente da feira, apresentou as potencialidades do Estado e falou da aceitação do público relacionado ao material apresentado. “Ficamos muitos felizes em observar que os operadores, hoteleiros, agentes de viagens, estudantes de turismo de todos os estados nos elogiaram e estão muito interessados em conhecer o Piauí pelo que viram na feira. A riqueza que apresentamos no guia é o que temos de verdade”, frisa o gestor, acrescentando que o Guia turístico Piauí Destinos foi desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e Coordenadoria Estadual de Comunicação Social (Ccom).

O guia foi dividido em quatro grandes destinos: Litoral, que contempla as cidades de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia; Serras e Parques, com Piracuruca, Pedro II, Castelo do Piauí, Caracol, São Raimundo Nonato e Piripiri; Cultura e Religiosidade, que inclui Campo Maior, Oeiras, Santa Cruz dos Milagres, Amarante, Floriano e Picos, e o destino Capital, que aborda Teresina.

Mirian Fernandes afirma que ficou impressionada com as fotos que o guia mostra e também destaca a cajuína como uma potencialidade. “Nunca tinha experimentado cajuína, achei que tivesse álcool, mas não, é suave e muito deliciosa. Quero ir logo para o Piauí, estou encantada com o Cânion do Poty, Barra Grande e tantos outros lugares que vi aqui no guia”, finaliza, empolgada a paulista.

Além do Guia, o Governo do Estado disponibilizou também o aplicativo Piauí Destinos, com informações constantes no Guia e pode ser baixado gratuitamente em dispositivos com Android ou IOS. A idéia é ampliar as informações e inserir dados dos demais destinos piauienses nos próximos meses. O aplicativo também traz informações das cidades, sugestões de roteiros, fotos e etc.

Fonte: CCOM