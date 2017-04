Greve Geral é marcada por protestos em Parnaíba

O protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência aconteceu na manhã desta sexta-feira (28/04) com a greve geral dos trabalhadores. Em Parnaíba, o manifesto ocorreu na Praça da Graça, centro da cidade, onde diversos profissionais resolveram apresentar sua aversão às proposituras do Governo Federal quanto aos direitos trabalhistas e a aposentadoria. Segundo Francisco das Chagas Santos, diretor regional do Sindicato dos Urbanitários em Parnaíba, as classes mais simples, como os lavradores, dificilmente conseguirão o aposento.

Diversas categorias, em especial servidores públicos, protestaram em praça pública com discursos inflamados e cartazes para fortalecer o movimento. A principal queixa da proposta de reforma está na exclusão do trabalhador em opinar sobre as mudanças nos direitos trabalhistas e nas condições para chegar a aposentaria.

É a classe trabalhadora o alvo das reformas e é classe trabalhadora que exige ser ouvida. Nadja Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, regional Parnaíba, em seu discurso, destacou os altos vencimentos e mordomias do legislativo em contraposição aos salários do trabalhador.

Os atos contra as reformas em destaque acontecem em todo o país com a finalidade de forçar o governo federal a considerar as exigências da população pela manutenção de direitos conquistados por anos e que estão na possibilidade de novas mudanças.

Por Daniel Santos