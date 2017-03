Grande Barreira de Corais – Austrália

A Grande Barreira de Corais da Austrália poderia se chamar também Enorme Barreira, Gigante Barreira, Grandessíssima Barreira etc, nomes à parte, o fato é que a fileira de corais só pode ser vista por inteiro do espaço. A Barreira de Corais é um patrimônio mundial desde 1981 e já foi eleita pela emissora estadunidense CNN, uma das “Sete maravilhas naturais do mundo”. Apesar de a barreira parecer contínua, ela não é. Na verdade, zilhões de corais, com as mais variadas formações, muitas vezes nem se tocam, ficando apenas próximos um dos outros, e em alguns casos a dezenas de quilômetros de distância.