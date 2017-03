Grand Palace – Tesouro maior dos tailandeses, o Grand Palace de Bangkok é a antiga residência da muito amada família real que governa o país. Os soberanos já não habitam seus aposentos desde 1925, mas o respeito é tão grande que as regras continuam as mesmas: saias e bermudas devem ir até abaixo dos joelhos, chinelos são proibidos e todos precisam estar com os ombros cobertos. E não basta jogar um lenço, é preciso MANGAS. Tudo pode ser alugado na entrada do templo e é preciso ter o aval da fiscal para poder passar!