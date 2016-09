Governo leva internet a todas escolas públicas do Estado

Com o objetivo de conectar todas as escolas da rede pública estadual à internet por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público, foi realizado, na manhã desta terça-feira (20), na Unidade Escolar Nair Gonçalves (bairro São Pedro), o lançamento do programa iSeduc Banda Larga.

A solenidade contou com a presença da secretária da Educação, Rejane Dias; do secretário estadual da Administração, Franzé Silva; do presidente da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), Avelino Medeiros; do gerente de Tecnologia da Informação da Seduc; Jorge Tajra; e de representantes da empresa de Telecomunicações OI, além de outras autoridades, alunos e professores.

A Secretaria da Educação pretende com o iSeduc Banda Larga aumentar a velocidade de navegação de todas as escolas da rede estadual em até 10MB, garantindo o pleno funcionamento dos laboratórios, da parte administrativa de cada unidade e das Gerências Regionais de Educação (GREs). Além de aumentar a velocidade da internet, outra novidade será a disponibilização dewi-fi zone (área de livre acesso) para acesso de alunos e professores.

“Estamos vivendo um momento histórico, o iSeduc faz parte do nosso plano de modernização. Hoje temos 105 escolas beneficiadas com o programa, até dezembro ele será implantado em 390 unidades de ensino. A expectativa é que até julho de 2017, o iSeduc esteja em todas as escolas da rede pública estadual”, declara Jorge Tajra, gerente de Tecnologia da Informação da Seduc.

Para a gerente da 19ª GRE, Marlene Lima, a implantação da internet ampliará a qualidade do ensino. “A internet é uma importante ferramenta de ensino, que pode facilitar o aprendizado nas escolas, além de ampliar as opções de estudo por meio da pesquisa”, afirma a gerente, entusiasmada com o programa.

A secretária da Educação, Rejane Dias, finalizou o evento falando da enorme satisfação de dar mais um passo em busca do desenvolvimento do Estado. “Nossa prioridade e grande compromisso é melhorar a qualidade do ensino que ofertamos e sabemos que isso passa pela infraestrutura das nossas escolas, por isso, estamos aumentando a velocidade de navegação de todas as escolas do Estado. Tínhamos uma internet de baixíssima qualidade, de apenas 2MB. A partir desta parceria com a OI vamos proporcionar internet de alta velocidade nas 660 escolas que compõem a rede estadual de educação até julho de 2017″, declarou.

Fonte: CCom